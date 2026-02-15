Litigano per alcuni lavori condominiali 57enne spara contro padre e figlio | 26enne in pericolo di vita

A Brugherio, un uomo di 57 anni ha sparato a padre e figlio durante un alterco che era scoppiato per questioni legate ai lavori condominiali. La sparatoria si è verificata nel cortile del condominio, dove il 26enne è rimasto gravemente ferito e ora lotta per la vita. La lite tra i tre si era intensificata poco prima, quando le discussioni sulla gestione dei lavori si sono trasformate in violenza.

Un 57enne ha sparato contro padre e figlio in un cortile a Brugherio (Monza e Brianza). Stando a quanto riferito, la sparatoria sarebbe nata al culmine di una lite per alcuni lavori condominiali.🔗 Leggi su Fanpage.it Otto colpi di pistola contro i vicini dopo lite: arrestato 57enne. In gravi condizioni padre e figlio Un 57enne, noto alle forze dell’ordine, ha sparato otto colpi di pistola contro i vicini a Brugherio, dopo una lite tra vicini. Lite e colpi di pistola tra vicini a Brugherio, figlio rischia la vita, padre fuori pericolo A Brugherio, una lite tra vicini si è trasformata in una sparatoria, causando gravi ferite al figlio di 26 anni. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Cosa guardare su Netflix - catalogo aggiornato a Febbraio 2026. Litigano per alcuni lavori condominiali, 57enne spara contro padre e figlio: 26enne in pericolo di vitaUn 57enne ha sparato contro padre e figlio in un cortile a Brugherio (Monza e Brianza). Stando a quanto riferito, la sparatoria sarebbe stata originata da una lite per alcuni lavori condominiali. fanpage.it Brutto episodio in viale Buozzi a Empoli, all'uscita dei ragazzi dalle scuole: due uomini, uno in auto, litigano e poi vanno alle mani. Un 62enne finisce in ospedale, la scena ripresa da alcuni presenti si diffonde sulle chat facebook