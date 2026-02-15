Lite schiaffi e minacce all’ex compagna | scattano le manette

Un’aggressione violenta, con schiaffi e minacce, ha portato all’arresto di un uomo di 22 anni, dopo un episodio che si è svolto nel suo appartamento di Milano. La lite è scoppiata tra l’ex coppia, e il giovane, già conosciuto dalle forze dell’ordine per altri reati, ha colpito la donna, 48 anni, provocandole ferite e insulti. Gli agenti sono intervenuti subito, portando via l’uomo in manette.

Arrestato a Padova martedì 10 febbraio un uomo di 22 anni marocchino per maltrattamenti e lesioni ad una donna di 48 anni. L'intervento della Squadra Mobile dopo la richiesta d’aiuto della vittima ha evitato guai peggiori. Disposti divieto di avvicinamento e dimora, avviata anche la revoca del permesso di soggiorno Un intervento scattato in pochi minuti ha portato all’arresto di un 22enne di origine marocchina, già noto alle forze dell’ordine per precedenti contro la persona e il patrimonio, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni dell’ex compagna, 48 anni. Nel pomeriggio di martedì 10 febbraio la donna ha contattato la Squadra Mobile della Questura di Padova chiedendo aiuto urgente: l’uomo si trovava nella sua abitazione e la stava colpendo con schiaffi e pugni al volto, brandendo un coltello.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

