Lite schiaffi e minacce all’ex compagna | scattano le manette
Un’aggressione violenta, con schiaffi e minacce, ha portato all’arresto di un uomo di 22 anni, dopo un episodio che si è svolto nel suo appartamento di Milano. La lite è scoppiata tra l’ex coppia, e il giovane, già conosciuto dalle forze dell’ordine per altri reati, ha colpito la donna, 48 anni, provocandole ferite e insulti. Gli agenti sono intervenuti subito, portando via l’uomo in manette.
Arrestato a Padova martedì 10 febbraio un uomo di 22 anni marocchino per maltrattamenti e lesioni ad una donna di 48 anni. L'intervento della Squadra Mobile dopo la richiesta d’aiuto della vittima ha evitato guai peggiori. Disposti divieto di avvicinamento e dimora, avviata anche la revoca del permesso di soggiorno Un intervento scattato in pochi minuti ha portato all’arresto di un 22enne di origine marocchina, già noto alle forze dell’ordine per precedenti contro la persona e il patrimonio, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni dell’ex compagna, 48 anni. Nel pomeriggio di martedì 10 febbraio la donna ha contattato la Squadra Mobile della Questura di Padova chiedendo aiuto urgente: l’uomo si trovava nella sua abitazione e la stava colpendo con schiaffi e pugni al volto, brandendo un coltello.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Roma, sette anni di violenze e minacce alla compagna e alle figlie minori: incubo finito, 42enne in manette
Finti poliziotti per Rolex e soldi. Scattano le manetteLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Lite, schiaffi e minacce all’ex compagna: scattano le manette; Schiaffi a una donna durante una lite, vittima in ospedale: a processo ex consigliere comunale; Botte e insulti alla moglie, revocato il porto d’armi; Schiaffi alla ex durante una lite: a processo un ex consigliere comunale.
Schiaffi e minacce alla compagna, a processo Pierpaolo Signore, ex dirigente di Fratelli d’ItaliaEx consigliere comunale a Lecce e storico esponente della destra salentina, è stato denunciato dalla donna che dopo quell’episodio ha troncato la relazione. bari.repubblica.it
Oli esausti, minacce e schiaffi contro la concorrenza: Non denunciai per paura di ritorsioniNell'udienza del processo Fuori Gioco la deposizione di un imprenditore del settore e di un lavoratore. Per la guardia di finanza e la Dda un'azienda, con l'aiuto di un clan della Scu, avrebbe tenta ... lecceprima.it
Spalletti show durante Juve-Benfica, lite con un tifoso e schiaffi a Openda: "Ti devi..." facebook