L’Italia torna sul podio nella staffetta delle Olimpiadi! Quanti soldi guadagnano Pellegrino e compagni? E la divisione…

Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo e Federico Pellegrino hanno portato l’Italia sul podio nella staffetta delle Olimpiadi, dopo vent’anni di assenza, grazie alle loro prestazioni che hanno sorpreso tutti. La vittoria ha riacceso l’interesse per lo sci di fondo nel nostro paese e ha fatto salire le aspettative sui premi in denaro assegnati agli atleti. In particolare, si discute di quanto i quattro atleti guadagnano con la loro vittoria e come vengono distribuiti i premi tra loro.

Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo, Federico Pellegrino: sono i quattro Moschettieri che hanno riportato la staffetta maschile di sci di fondo ai fasti dei bei tempi andati, tornando sul podio a cinque cerchi dopo addirittura vent’anni di assenza. L’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, esplodendo di gioia sulle nevi della Val di Fiemme, dove la Norvegia ha dominato la 4×7,5 km davanti alla Francia. Un lancio encomiabile del 25enne nativo di Pieve di Cadore, un’ottima tenuta del 23enne bellunese, il fuorigiri del 22enne per cercare di rispondere all’affondo transalpino, poi la superlativa rimonta del veterano valdostano, che a 35 anni ha trascinato i suoi giovani compagni verso la gloria sportiva. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’Italia torna sul podio nella staffetta delle Olimpiadi! Quanti soldi guadagnano Pellegrino e compagni? E la divisione… Milano-Cortina, Pellegrino trascina gli Azzurri sul podio: l’Italia è di bronzo nella staffetta di fondo Davide Pellegrino ha portato l’Italia sul podio nella staffetta di fondo a Milano-Cortina 2026, portando a casa una medaglia di bronzo. Biathlon, l’Italia torna sul podio anche nella staffetta mista di Oestersund! Vince ancora la Francia Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L’Italia torna in Calabria un anno dopo: dal 25 al 31 marzo la fase élite di qualificazione all'Europeo a Catanzaro e Cosenza; Casasco: L’Italia torna a correre. Superata la Francia nel Pil pro capite a parità di potere d’acquisto; L'Italia torna sul podio del Team Event di figure skating dopo 12 anni Milano Cortina 2026; Export, l’Italia torna a crescere nonostante dazi e tensioni geopolitiche. L’Italia torna sul podio nella staffetta delle Olimpiadi! Quanti soldi guadagnano Pellegrino e compagni? E la divisione…Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo, Federico Pellegrino: sono i quattro Moschettieri che hanno riportato la staffetta maschile di sci di fondo ai fasti dei bei tempi andati, tornando sul podio a ... oasport.it L’Italia è bronzo nella staffetta dello sci di fondo: la rimonta decisiva di Pellegrino, è la sua terza medaglia ai GiochiGli azzurri tornano sul podio 20 anni dopo l'oro di Torino 2006. Una medaglia sudata, quasi persa, fino all'ultima sontuosa frazione del 35enne portabandiera. Ma è anche l'impresa di Davide Graz, Elia ... ilfattoquotidiano.it Vent’anni dopo gli eroi di Torino 2006. L’Italia torna sul podio nella staffetta con Davide #Graz, Elia #Barp, Martino #Carollo. E con un monumentale Federico #Pellegrino, 35 anni o forse no. #MilanoCortina2026 #Olimpiadilnvernali2026 x.com L'Italia torna a sognare nello sci con Federica Brignone e Sofia Goggia impegnate nel gigante: in corso la prima manche facebook