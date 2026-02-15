L’Italia perde una delle sue meraviglie | maltempo devastante tutto distrutto

Il maltempo ha colpito duramente il Salento, distruggendo un punto di riferimento molto amato. La zona, conosciuta per le sue spiagge da cartolina e le atmosfere nel cuore dell’estate, ora si presenta devastata. Le intense piogge e i venti forti hanno causato danni evidenti alle strutture e al paesaggio locale, lasciando dietro di sé un segno indelebile.

C’è un punto del Salento che per anni è stato promessa di estate, foto perfette e ricordi romantici. Un luogo che sembrava eterno, scolpito nella pietra e nel tempo. Poi arrivano giorni di piogge torrenziali, vento e mareggiate violentissime. E all’improvviso, quello che tutti conoscevano cambia per sempre. Nelle ultime ore il maltempo ha continuato a martellare la costa adriatica pugliese, trasformando la bellezza in fragilità. Le onde, una dopo l’altra, hanno lavorato come un ariete, spingendosi fin sotto le pareti di roccia calcarea. E quando il mare fa sul serio, non guarda in faccia nessuno.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

