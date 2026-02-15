L’Italia perde una delle sue meraviglie | maltempo devastante tutto distrutto in un attimo

Il maltempo ha distrutto l’arco dei faraglioni di Sant’Andrea nel Salento, causando la crollo di questa icona della costa adriatica. Le onde furiose hanno eroso le formazioni rocciose, che si sono sgretolate e sono finite in mare in pochi minuti. La furia della tempesta ha lasciato senza parole i residenti e i turisti che ammiravano il paesaggio ogni giorno. La perdita di questa meraviglia naturale rappresenta un colpo forte per tutta la zona.

Il maltempo fa strage di bellezze naturali nel Salento. Uno dei simboli più iconici della costa adriatica, l’ arco dei faraglioni di Sant’Andrea, conosciuto anche come arco dell’amore, si è completamente sbriciolato in mare sotto la furia delle onde. Il crollo è avvenuto nelle scorse ore, dopo giorni di piogge torrenziali e mareggiate violentissime che hanno eroso progressivamente la roccia calcarea. L’ultima mareggiata, nella serata di ieri, ha avuto la forza di cancellare definitivamente questa meraviglia naturale. Gli esperti parlano di un episodio emblematico dell’ erosione costiera, fenomeno sempre più frequente lungo le coste italiane. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - L’Italia perde una delle sue meraviglie: maltempo devastante, tutto distrutto in un attimo L’Italia perde una delle sue meraviglie: maltempo devastante, tutto distrutto Il maltempo ha colpito duramente il Salento, distruggendo un punto di riferimento molto amato. Incidente devastante in Italia, la morte in un attimo. Tragedia in mattinata Un grave incidente si è verificato questa mattina in Val di Non, causando una perdita umana improvvisa e tragica. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Rugby, l’Italia fa paura all’Irlanda ma perde 20-13; Olimpiadi Milano Cortina 2026: nel doppio misto di Curling l'Italia perde con gli USA 9-8. Gli azzurri sfideranno la Gran Bretagna per il bronzo; Prima sconfitta per l’Italia del curling: gli Azzurri cedono di un soffio alla Germania; Meloni: Con Maria Franca Ferrero l'Italia perde una figura di eleganza, riservatezza e buona impresa. Hockey, l'Italia perde, ma fa tremare la grande Svezia fino alla fineGli azzurri, al debutto, di fronte agli 11.251 spettatori di Santa Giulia, sono sconfitti 5-2 subendo 2 gol a fine partita. Domani c'è la Slovacchia ... msn.com Il Napoli ricorda Ornella Vanoni. De Laurentiis: L'Italia perde un pezzo di storia artisticaCon Ornella Vanoni l’Italia perde molto più di una grande cantante. Perde un pezzo della sua storia artistica... Ornella era un personaggio straordinario, di grande personalità. Lascia un enorme ... tuttomercatoweb.com se Stefania Constantini fa questa giocata e l’Italia comunque perde, c’è un problema #OlimpiadiInvernali2026 x.com MILANO CORTINA | L'Italia perde anche la seconda partita nel torneo olimpico di hockey maschile. Dopo la sconfitta con la Svezia all'esordio, gli azzurri sono stati battuti di misura, 3-2, dalla Slovacchia, bronzo a Pechino 2020. #ANSA facebook