Liste d' attesa gravi ritardi nelle strutture del Sud | male Puglia e Abruzzo | Bene il Veneto

Emergono alcune, importanti, "spie rosse" dalla Piattaforma nazionale liste d'attesa, attivata presso Agenas (l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali). Si tratta di una centrale di controllo dei tempi di attesa, alimentata dal flusso dei dati delle Regioni in arrivo dal Cup, il Centro Unico Prenotazione. Dai primi numeri relativi alle prestazioni del 2025 - anticipati dal Sole 24 Ore - emerge una netta spaccatura nel nostro Paese: un Nord con performance mediamente migliori e un Sud che, invece, "arranca". Fino ad alcuni casi-limite: per un ecocolordoppler alla carotide all'Asl di Teramo, ad esempio, ci vogliono 861 giorni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Le liste di attesa per le visite mediche restano un problema aperto.

Antonio Decaro, presidente della Regione Puglia, ha ufficialmente annunciato i nomi dei dieci assessori che compongono la sua giunta regionale.

