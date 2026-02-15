Lisa Vittozzi più forte del destino L’araba fenice che si è presa tutto
Lisa Vittozzi ha superato un grave infortunio, dimostrando di essere più forte del destino. La biathleta italiana ha affrontato mesi di dolore e riabilitazione, e alla fine è tornata a vincere in casa, ad Anterselva, conquistando una medaglia importante.
Nel biathlon, più che altrove, la linea che separa il trionfo dall’oblio è sottile. Lisa Vittozzi lo sa meglio di chiunque altro e ad Anterselva ha trasformato questa consapevolezza in forza pura, completando una delle parabole sportive più potenti degli ultimi anni. La sua è una storia che richiama inevitabilmente l’immagine della fenice: caduta, consumata dal fuoco delle difficoltà, eppure capace di rinascere più luminosa di prima. Il capolavoro olimpico nell’inseguimento nasce da lontano, da una stagione (2024-2025) interamente sacrificata per ritrovare un corpo che non rispondeva più come voleva. 🔗 Leggi su Oasport.it
Lisa Vittozzi, la fenice d’oro del biathlon: dal rischio ritiro alla vittoria alle Olimpiadi, la storia della campionessa di Sappada
Biathlon, ‘Phoenix’ Lisa Vittozzi. La Fenice azzurra rinasce alle proprie ceneri… di nuovo! Comincia un nuovo ciclo vincente?
Lisa Vittozzi, nota come la ‘Fenice’ del biathlon, si ripresenta con rinnovata forza e determinazione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Vittozzi vicina al podio nella sprint di Anterselva: Lisa è 5/a, Kirkeeide brucia Michelon e Jeanmonnot; Giacomel, Hofer, Wierer e Vittozzi: il biathlon d'argento è più forte anche del batticuore; Lisa Vittozzi enciclopedica, l'Italia è medaglia d'argento nella staffetta mista di Anterselva: rivivi l'ultima serie; Vittozzi delusa: Mi rialzerò e la rabbia di solito mi aiuta.
Lisa Vittozzi più forte del destino. L’araba fenice che si è presa tuttoNel biathlon, più che altrove, la linea che separa il trionfo dall’oblio è sottile. Lisa Vittozzi lo sa meglio di chiunque altro e ad Anterselva ha ... oasport.it
Primo storico oro nel biathlon: Lisa Vittozzi vince nell’inseguimentoGrande rimonta per la campionessa di Sappada che grazie a una condotta di gara perfetta al poligono con zero errori conquista il metallo più pregiato ... ilsole24ore.com
È la domenica delle imprese per l’Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Una magnifica Lisa Vittozzi, con una rimonta straordinaria, conquista l’oro nell’inseguimento femminile: il primo di sempre nella storia del biathlon azzurro. Atteso, agognato, rincorso a lu facebook
Lisa Vittozzi conquista il primo oro italiano nel biathlon vincendo l’inseguimento con zero errori al poligono: una gara perfetta che entra nella storia x.com