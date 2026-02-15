Lisa Vittozzi più forte del destino L’araba fenice che si è presa tutto

Nel biathlon, più che altrove, la linea che separa il trionfo dall’oblio è sottile. Lisa Vittozzi lo sa meglio di chiunque altro e ad Anterselva ha trasformato questa consapevolezza in forza pura, completando una delle parabole sportive più potenti degli ultimi anni. La sua è una storia che richiama inevitabilmente l’immagine della fenice: caduta, consumata dal fuoco delle difficoltà, eppure capace di rinascere più luminosa di prima. Il capolavoro olimpico nell’inseguimento nasce da lontano, da una stagione (2024-2025) interamente sacrificata per ritrovare un corpo che non rispondeva più come voleva. 🔗 Leggi su Oasport.it

Lisa Vittozzi, nota come la ‘Fenice’ del biathlon, si ripresenta con rinnovata forza e determinazione.

