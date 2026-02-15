Lisa Vittozzi a un soffio dal bronzo la sappadina di biathlon ha chiuso la sprint in quinta posizione | oggi riparte la caccia al podio
Lisa Vittozzi ha terminato la gara di sprint a un soffio dal podio, finendo al quinto posto, perché ha commesso un errore nello sprint finale. La sappadina di biathlon si è avvicinata molto alla medaglia, ma ha perso qualche secondo decisivo nell'ultima fase. Oggi torna in pista per cercare di conquistare una medaglia in una gara che si preannuncia difficile.
ANTERSELVA (BOLZANO) - Il biathlon doveva essere una macchina da medaglie per l'Italia, guardando ai risultati ottenuti in stagione in Coppa del Mondo. Invece finora l’unico podio è stato quello conquistato nella prima gara di Anterselva, ovvero la staffetta mista d'argento di domenica scorsa. A metà settimana si sono svolte le prove lunghe (il format individuale) e tra venerdì e ieri le sprint, che non hanno visto gli azzurri salire sul podio. Le lacrime alla fine della 10 km maschile di Tommaso Giacomel, chiusa al ventiduesimo posto, hanno colpito, perché hanno confermato quali fossero le aspettative, sue e di tutti, nei Giochi di casa. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
LIVE Biathlon, Sprint femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: Wierer e Vittozzi a caccia del podio
Benvenuti alla diretta della gara sprint femminile di Ruhpolding, valida per la Coppa del Mondo di biathlon 20252026.
Milano Cortina 2026, Wierer è quinta nella 15 km individuale del biathlon. Vittozzi lontana dal podio
A Anterselva, Dorothea Wierer si ferma a un passo dal podio nella gara di biathlon.
Lisa Vittozzi: Ritorno Trionfale nella Pursuit di Hochfilzen | Biathlon Masterclass.
Lisa Vittozzi rivela: Qualcosa sugli sci non ha funzionato al meglioPensare positivo. Lisa Vittozzi esce dalla sprint olimpica di biathlon ad Anterselva con la consapevolezza di aver fatto tutto il possibile. Al centro ...
Lisa Vittozzi: chi è, età, compagno/ Problemi d'ansia, rapporto con Wierer e il matrimonio (14 febbraio 2026)Lisa Vittozzi: chi è, età, compagno: due volte medaglia Olimpica e futura moglie di Marco, ha dovuto combattere attacchi di ansia (14 febbraio 2026)
Lisa Vittozzi centra un doppio zero ma è lenta sugli sci: quinta alla fine la friulana nella 7,5 km sprint facebook
CHE PECCATO LISA Lisa Vittozzi chiude tutti i bersagli della Sprint con tempi da Nembo Kid, ma un passo sugli sci molto deficitario la costringe al quinto posto, lontana 17 secondi dal podio Medaglia d'oro per Maren Kirkeeide (primo titolo olimpico in x.com