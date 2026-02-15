L’Invidia é una brutta Bestya

Mercedes Moné, ex Sasha Banks, ha acceso il dibattito tra i fan del wrestling femminile, che si dividono tra ammiratori e detrattori. La sua presenza sul ring ha attirato molte attenzioni, portando a discussioni accese sui social e nei forum specializzati. Sono pochi gli atleti che riescono a suscitare simili reazioni, e questa polarizzazione si riflette anche nei commenti degli appassionati.

redo esistano poche atletr mel Wrestling femminile con una polarizzazione dei fan di Wrestling come su Mercedes MonéVanadoSasha Banks. O è idolatrata ai massimi livelli, con fan che arrivano a sostenere sia la più grande atleta mai vista, a chi la odia in maniera talmente viscerale da arrivare a farsi persino più account per insultarla e criticarla sui social e sotto qualsiasi post o news che la riguardi (ogni riferimento a utenti pluribannati su ZW è puramente casuale, Ndr). Sia chiaro, tutt* abbiamo preferenze: per me una come Toni Storm è la migliore al mondo, un pacchetto completo di presenza, tecnica, mic skill e appeal col pubblico che supera persino uno come MJF nel Wrestling maschile; al suo opposto invece metto Nia Jax, una talmente scarsa sul Ring (quante atlete dovrà ancora infortunare prima che la licenzino?) e umanamente discutibile (ricordiamo tutti le stronzate novax e le sue posizioni politiche su X) che per me nemmeno dovrebbe calcare il ring. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

l'invidia è una brutta bestia

