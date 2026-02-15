L' Inter piega 3-2 la Juve e prova la fuga in vetta

L’Inter ha battuto la Juventus per 3-2 in una partita ricca di emozioni e polemiche. Cambiaso ha segnato un gol e poi ha causato un’autorete, mentre Kalulu è stato espulso. Pio Esposito, Locatelli e Zielinski hanno completato la rete. La sfida si è disputata a Milano davanti a migliaia di tifosi.

Gol e autorete di Cambiaso, espulso Kalulu, poi a segno Pio Esposito, Locatelli e infine Zielinski. MILANO - Cinque gol, spettacolo, intensità, ma anche tante polemiche. A San Siro, il derby d'Italia tra Inter e Juve finisce 3-2 e lancia i nerazzurri sempre più in testa al campionato. Dopo l'autogol e la rete di Cambiaso e le firme di Esposito e Locatelli, al novantesimo è Zielinski a regalare a Chivu la prima gioia in uno scontro diretto. La Juve ha giocato in dieci dal 42', a seguito dell'espulsione discussa di Kalulu (secondo giallo troppo severo, ma il Var non può intervenire): la prestazione degli ospiti, però, è stata di alto livello.