L’Inter ha vinto 3-2 contro la Juventus al Meazza, dopo che Kalulu è stato espulso per un fallo commesso al 30’ e ha lasciato i bianconeri in dieci uomini per quasi un’ora. La partita più attesa della 25ª giornata di Serie A ha visto molti gol e un pubblico in delirio, nonostante la squadra ospite abbia dovuto affrontare una lunga fase in inferiorità numerica. La vittoria permette ai nerazzurri di mantenere il secondo posto in classifica, tallonando la capolista e consolidando il vantaggio sui rivali del Milan, distanti otto punti.

Come si fa a raccontare la sfida più attesa della 25 a giornata della Serie A senza parlare dell’errore che ha costretto la Juventus a giocare quasi un’ora in inferiorità numerica? Il pubblico del Meazza ha vissuto comunque una serata memorabile, con tanti gol e tre punti che mantengono il passo della capolista della Serie A e gli otto punti di distanza nei confronti dei cugini del Milan. Una vittoria fondamentale in una partita resa emozionante dalla determinazione della Juventus di non mollare mai, nonostante la gara si fosse complicata maledettamente al 42’, quando Pierre Kalulu viene punito con il secondo giallo nonostante non avesse toccato Bastoni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’Inter batte 3-2 la Juventus in un derby d’Italia rovinato dal rosso a Kalulu

L'Inter e la Juventus si sono affrontate a San Siro, dove un episodio ha cambiato l’andamento della partita.

L'Inter ha battuto la Juventus 3-2 grazie a Zielinski che ha segnato all'ultimo minuto, provocando le polemiche per il cartellino rosso mostrato a Kalulu.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.