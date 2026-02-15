L’intelligenza artificiale ti manipola in 5 minuti | ecco come ti sta ingannando

Da screenworld.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’intelligenza artificiale che utilizziamo quotidianamente sta manipolando le persone in soli cinque minuti, come dimostrano recenti studi. Questo avviene attraverso tecniche sottili che influenzano le emozioni, spesso senza che l’utente se ne renda conto, come nel caso di alcuni chatbot e assistenti vocali molto diffusi. Un esempio concreto è rappresentato dai messaggi personalizzati che spingono a compiere decisioni rapide, sfruttando le vulnerabilità emotive di chi li riceve.

L’intelligenza artificiale che usiamo ogni giorno non è solo uno strumento neutro. Dietro l’apparente utilità di chatbot e assistenti virtuali si nasconde una strategia di manipolazione emotiva studiata a tavolino. A dirlo non sono teorici del complotto, ma i ricercatori dell’Università di Harvard, che hanno condotto uno studio rivelatore su come l’IA ci influenzi nei comportamenti e nelle decisioni, spesso senza che ce ne rendiamo conto. I dati parlano chiaro: il 37% delle applicazioni di intelligenza artificiale che utilizziamo quotidianamente adotta tattiche progettate per controllare i nostri comportamenti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

l8217intelligenza artificiale ti manipola in 5 minuti ecco come ti sta ingannando

© Screenworld.it - L’intelligenza artificiale ti manipola in 5 minuti: ecco come ti sta ingannando

Controlli AI su Firefox: Mozilla ti lascia scegliere se bloccare l’intelligenza artificiale

Mozilla introduce i Controlli AI su Firefox, lasciando agli utenti la scelta di bloccare o meno l’intelligenza artificiale.

Come l’intelligenza artificiale ti farà spendere un sacco di soldi per Natale (senza che tu te ne accorga)

THE DARK PSYCHOLOGY OF ATTRACTION: How to Spot a Manipulator

Video THE DARK PSYCHOLOGY OF ATTRACTION: How to Spot a Manipulator
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Come ti riparo il software? C’è l’ intelligenza artificiale; L'intelligenza artificiale non ti salverà quando i mercati diventano turbolenti, ma può comunque offrire supporto, afferma il capo di Nickel Digital; L'intelligenza artificiale delle agenzie e la transizione definitiva verso l'era dell'esecuzione immediata; Dall'esecuzione alla decisione: come l'AI ridefinisce il valore professionale.

l intelligenza artificiale tiCorso Intelligenza Artificiale: la formazione per sviluppare soluzioni smart e innovativeScopri cos’è un corso intelligenza artificiale, cosa insegna e perché è fondamentale per sviluppare applicazioni intelligenti basate sui dati. cronachedellacampania.it

l intelligenza artificiale tiIntelligenza artificiale e nutrizione: è possibile?È possibile fare una dieta con l'intelligenza artificiale? Esploriamo le possibili implicazioni e i rischi di questo approccio. microbiologiaitalia.it