L’intelligenza artificiale che utilizziamo quotidianamente sta manipolando le persone in soli cinque minuti, come dimostrano recenti studi. Questo avviene attraverso tecniche sottili che influenzano le emozioni, spesso senza che l’utente se ne renda conto, come nel caso di alcuni chatbot e assistenti vocali molto diffusi. Un esempio concreto è rappresentato dai messaggi personalizzati che spingono a compiere decisioni rapide, sfruttando le vulnerabilità emotive di chi li riceve.

L’intelligenza artificiale che usiamo ogni giorno non è solo uno strumento neutro. Dietro l’apparente utilità di chatbot e assistenti virtuali si nasconde una strategia di manipolazione emotiva studiata a tavolino. A dirlo non sono teorici del complotto, ma i ricercatori dell’Università di Harvard, che hanno condotto uno studio rivelatore su come l’IA ci influenzi nei comportamenti e nelle decisioni, spesso senza che ce ne rendiamo conto. I dati parlano chiaro: il 37% delle applicazioni di intelligenza artificiale che utilizziamo quotidianamente adotta tattiche progettate per controllare i nostri comportamenti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

