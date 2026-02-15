Linea ferroviaria Bari-Lecce aggiunta nuova fermata a Ostuni
La linea ferroviaria Bari-Lecce introduce una nuova fermata a Ostuni, per rispondere alla crescente richiesta di collegamenti tra le città. La decisione deriva dall’aumento di passeggeri che desiderano raggiungere la 'città bianca' in modo più comodo. A partire da lunedì 16 febbraio, i treni veloci Apulia Express di Trenitalia, che collegano quotidianamente Lecce e Bari in circa un’ora e 25 minuti, fermeranno anche nella stazione di Ostuni.
I servizi veloci Apulia Express del Regionale di Trenitalia, che collegano tutti i giorni il capoluogo pugliese con la città salentina in un'ora e 25 minuti, da domani fermeranno anche nella 'città bianca' La tratta ferroviaria si arricchisce di una tappa nella 'città bianca'. Da domani, lunedì 16 febbraio, i servizi veloci Apulia Express del Regionale di Trenitalia, che collegano tutti i giorni Lecce e Bari in un'ora e 25 minuti, fermeranno anche a Ostuni. L'offerta Apulia Express prevede, la mattina, due partenze da Lecce: alle 6.43 con arrivo a Bari Centrale alle 8.08, con fermate intermedie a Brindisi
Regionale Lecce-Bari Apulia Express: nuova fermata a Ostuni
Il servizio regionale Lecce-Bari di Trenitalia, noto come Apulia Express, ha introdotto una nuova fermata a Ostuni a partire da lunedì 16 febbraio.
Apulia Express: Ostuni raggiunta in treno da Lecce e Bari, connettere il turismo e rilanciare la mobilità regionale.
Il 16 febbraio, Ostuni si collega a Lecce e Bari grazie all'Apulia Express, un nuovo treno che permette di raggiungere la città in poco più di un'ora e venti minuti.
