Linea ferroviaria Bari-Lecce aggiunta nuova fermata a Ostuni

La linea ferroviaria Bari-Lecce introduce una nuova fermata a Ostuni, per rispondere alla crescente richiesta di collegamenti tra le città. La decisione deriva dall’aumento di passeggeri che desiderano raggiungere la 'città bianca' in modo più comodo. A partire da lunedì 16 febbraio, i treni veloci Apulia Express di Trenitalia, che collegano quotidianamente Lecce e Bari in circa un’ora e 25 minuti, fermeranno anche nella stazione di Ostuni.

