Lindsey Vonn scrive dopo l’operazione | Intervento ok nessun rimorso per l’infortunio

Lindsey Vonn ha comunicato sui social che l’intervento al ginocchio è riuscito senza complicazioni, e non prova rimpianti per l’infortunio subito durante l’ultima gara. La campionessa statunitense ha spiegato di aver deciso di condividere il suo stato di salute per rassicurare i fan, aggiungendo che si sta concentrando sulla riabilitazione e sui prossimi passi. In un messaggio sincero, Vonn ha anche raccontato di aver affrontato con determinazione questa fase, nonostante il dolore e la paura.

Lindsey Vonn ha voluto aggiornare personalmente i suoi tifosi sulle proprie condizioni fisiche, affidando ai social un messaggio intenso e diretto. L'ex campionessa americana ha raccontato l'esito positivo dell'operazione a cui si è sottoposta dopo la violenta caduta nella discesa olimpica di Cortina, aprendo il suo intervento con parole rassicuranti: " L'intervento di oggi (sabato 14 febbraio, ndr.) è andato bene! Per fortuna potrò finalmente tornare negli Stati Unit i". Da lì, il suo messaggio si è trasformato in una riflessione profonda, non solo sull'infortunio, ma sul significato stesso del rischio e della scelta di inseguire i propri obiettivi senza riserve.