L'inchiesta su Navalny rivela che il veleno usato per avvelenarlo proveniva da una rana tossica, una specie delle rane freccia ecuadoriane, e questo ha causato la sua morte in carcere. I ministri di Francia, Germania, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito hanno confermato che la neurotossina, classificata come arma chimica, era presente in quella specie di rane. Questi paesi hanno collaborato per analizzare le prove e arrivare a questa conclusione. La scoperta apre nuovi interrogativi sulla provenienza e l'uso di sostanze velenose in casi come quello di Navalny.

Navalny è morto in prigione dopo essere stato avvelenato con una neurotossina presente nelle rane freccia ecuadoriane e classificata come arma chimica, hanno affermato i ministri dei cinque Paesi europei (Francia, Germania, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito), che hanno lavorato insieme per giungere a queste conclusioni. I test di laboratorio dimostrano che Alexei Navalny (nella foto) è stato avvelenato in una prigione russa, ha affermato la vedova Yulia Navalnaya, anche lei presente a Monaco. Si ritiene che gli scienziati britannici di Porton Down abbiano avuto un ruolo chiave nella scoperta del piano del veleno per le rane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’inchiesta su Navalny: "Il veleno fu ricavato da una rana tossica"

Cinque nazioni europee accusano il governo russo di aver ucciso Alexey Navalny usando un veleno estratto dalla pelle di una rana.

La Russia ha avvelenato Alexei Navalny con un veleno estratto da una rana freccia, chiamato epibatidina, mentre l’ex leader dell’opposizione si trovava in un carcere in Siberia, vicino al Circolo Polare Artico.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.