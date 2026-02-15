L’importante e discussa vittoria dell’Inter contro la Juventus

L’Inter ha vinto contro la Juventus grazie a una decisione arbitrale controversa, che ha influenzato l’esito della partita. La squadra nerazzurra si è imposta in uno dei match più attesi della stagione, segnando il gol decisivo nel secondo tempo. La partita si è giocata davanti a migliaia di tifosi, con momenti di grande tensione e discussioni sui penalty assegnati.

In questa stagione di Serie A l’Inter allenata da Cristian Chivu si è dimostrata finora la squadra migliore: quella più continua nei risultati, quella che gioca meglio a calcio (ha vinto tante partite in modo spettacolare e segnando tanti gol), e più banalmente quella con i giocatori più forti. L’unica cosa che fin qui le era mancata era una vittoria contro le altre squadre migliori del campionato, e cioè Milan, Napoli e Juventus (rispettivamente seconda, terza e quarta in classifica): sabato sera ha battuto la Juventus 3-2, e quindi ora non ha più nemmeno questo problema. Intorno alla partita si sono subito generate grosse polemiche perché la vittoria dell’Inter è stata aiutata da un errore dell’arbitro Federico La Penna, che alla fine del primo tempo – quando il risultato era sull’1-1 – ha espulso il difensore della Juventus Pierre Kalulu per doppia ammonizione dopo un presunto fallo su Alessandro Bastoni dell’Inter: secondo praticamente tutti i commentatori e gli esperti di arbitraggio il fallo non c’era. 🔗 Leggi su Ilpost.it

