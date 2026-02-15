Limbiate auto prende fuoco mentre viaggia paura a Mombello – VIDEO

Un’auto ha preso fuoco mentre percorreva le strade di Limbiate, causando panico tra i passanti a Mombello. La vettura ha iniziato a bruciare improvvisamente, e il conducente è riuscito a fermarsi appena in tempo per scendere e mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

