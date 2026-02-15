Lillard trionfa per la terza volta nel concorso del tiro all' NBA All-Star Saturday

Damian Lillard ha vinto per la terza volta il concorso di tiro all’NBA All-Star Saturday, dopo aver dimostrato grande abilità e precisione. La sua vittoria è arrivata grazie a una serie di canestri perfetti, che gli hanno permesso di superare gli avversari e di confermare il suo talento nel tiro da tre punti. Durante la gara, Lillard ha sfoggiato una tecnica impeccabile, attirando l’attenzione di tifosi e appassionati presenti all’arena.

Il ritorno in campo di una leggenda è stato celebrato attraverso una prestazione impeccabile al vertice della disciplina: Damian Lillard ha risposto presente al 3-point contest, realizzando il suo terzo successo in quattro edizioni. La vittoria arriva in un periodo di riabilitazione dall'infortunio e testimonia una mente e un corpo rigenerati, capaci di spingersi oltre ogni dubbio. La bravura mostrata sul palco dimostra una padronanza assoluta della pallacanestro rapida e precisa, guidando il pubblico lungo una serrata gara di tiro. La partecipazione è nata quasi per scherzo, durante una chiacchierata sui piani per le vacanze con Michael Levine, Senior Vice President della NBA. Damian Lillard ha riscritto la storia della gara aggiudicandosi per la terza volta il Three-Point Contest, raggiungendo così leggende come Larry Bird e Craig Hodges. Con 29 punti in finale, ha dimostrato ancora una volta la sua eccezionale abilità nel tiro da tre punti.