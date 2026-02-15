Liliana Resinovich il marito Visintin sulla morte di Sterpin | Avrei voluto conoscere i suoi segreti
Visintin, marito di Liliana Resinovich, ha commentato la morte di Claudio Sterpin, ex amico e figura centrale nel caso, dicendo che avrebbe voluto scoprire i suoi segreti. La scomparsa di Resinovich nel 2022 ha portato alla luce molti misteri e ora il legame tra Sterpin e la donna torna sotto i riflettori, con nuove domande sulla sua scomparsa e le circostanze della sua morte.
La morte di Claudio Sterpin, ex amico e figura chiave nel caso di Liliana Resinovich, ha riaperto ferite e interrogativi sulla tragica vicenda della donna di Trieste, scomparsa nel 2022. A parlare a poche ore dal decesso dell’ex maratoneta è stato Sebastiano Visintin, marito di Liliana e attualmente indagato per il suo omicidio, che ha espresso il rammarico di non aver potuto confrontarsi con Sterpin in privato. I rapporti tra i protagonisti erano da tempo complessi. Sterpin, indicato dai media come “amico speciale” di Liliana, era l’ultima persona ad averla sentita al telefono il giorno della sua scomparsa e si era sempre speso per cercare di far luce sulla vicenda. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Liliana Resinovich, il marito Visintin dopo la morte di Claudio Sterpin: “Avrei voluto sapere i suoi segreti”
Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, ha rilasciato una nuova intervista dopo la morte di Claudio Sterpin, l’ultimo a parlare con Liliana prima della sua scomparsa.
Liliana Resinovich, il marito Visintin: “Provino mia colpevolezza, non devo dimostrare nulla. Da Sterpin solo fantasie”
A quattro anni dalla scomparsa di Liliana Resinovich, il marito Sebastiano Visintin ha commentato nuovamente la vicenda, sostenendo di aver già provato la propria colpevolezza e di non dover dimostrare nulla.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
