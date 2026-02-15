Ligue 1 | Dirigenza nel caos quattro club chiedono riforme dopo la perdita dei diritti TV del Mondiale 2026

La perdita dei diritti TV del Mondiale 2026 ha scatenato un caos tra le società della Ligue 1. Quattro club chiedono riforme immediate per affrontare le difficoltà economiche e gestionali. La situazione ha portato a tensioni tra i dirigenti, che cercano soluzioni urgenti per salvare il calcio francese. Parigi si trova al centro di questa crisi che mette in discussione il futuro della massima divisione.

Ligue 1, Tempesta Dirigenziale e Appello alla Riforma: La Crisi che Scuote il Calcio Francese. Parigi è al centro di una profonda crisi nel calcio professionistico francese. Le dimissioni del vertice del canale di Lega e l’appello di quattro club – Olympique de Marseille, RC Lens, Stade Rennais e Le Havre – per una riforma radicale della governance, hanno messo in discussione la sostenibilità e la competitività della Ligue 1 a livello europeo. La scintilla che ha innescato la crisi è stata la perdita dei diritti televisivi del Mondiale 2026 a favore di beIN Sports. La Caduta di un Progetto: Ligue 1+ e la Sconfitta per i Diritti del Mondiale.🔗 Leggi su Ameve.eu

