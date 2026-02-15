Lido delle Nazioni ricorda il brigadiere Scantamburlo | 20 anni dalla notte della sparatoria con un evaso

Il brigadiere Scantamburlo fu ucciso durante una sparatoria con un evaso a Lido delle Nazioni, un evento che ancora oggi rimane impresso nella memoria della comunità. La tragedia si verificò esattamente 20 anni fa, quando l’uomo tentò di evadere e il brigadiere intervenne per bloccarlo, perdendo la vita in quell’istante. Quel tragico episodio ha segnato profondamente la sicurezza del luogo, portando a riflettere sulla tutela degli agenti e sulla lotta contro la criminalità.

Vent'anni dopo la Notte di Lido delle Nazioni: Il Ricordo del Brigadiere Scantamburlo e il Peso della Sicurezza. Comacchio (Ferrara), 15 febbraio 2026 – Vent'anni fa, una notte di febbraio a Lido delle Nazioni, il brigadiere Cristiano Scantamburlo perse la vita in servizio, colpito durante un conflitto a fuoco con un evaso. Ieri, nella concattedrale di Comacchio, si è rinnovato il ricordo del militare, in una cerimonia che ha visto la partecipazione di autorità, colleghi, e studenti, a testimonianza di una ferita ancora aperta nella comunità ferrarese. La Notte Fatale: Un Controllo di Routine Trasformato in Tragedia.