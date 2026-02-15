L' ex parlamentare 5 Stelle nel comitato regionale di Più Uno

Marco Rossi, ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, ha deciso di entrare nel nuovo comitato regionale di

È stato ufficialmente costituito il Comitato Regionale di “Più Uno” in Campania, un passo importante nel rafforzamento della presenza del movimento sul territorio. A guidare il nuovo organismo sarà il coordinatore regionale Tommaso Ederoclite, con l’obiettivo di consolidare le attività locali e promuovere una partecipazione civica attiva. Entrano come componenti del Comitato Regionale Giovanni Morfino e l'ex parlamentare casertano Nicola Grimaldi, incaricati di sviluppare le iniziative organizzative e di favorire il dialogo con le realtà locali. La costituzione del Comitato Regionale rientra nella strategia nazionale di Più Uno, che prevede la creazione di Comitati Regionali Organizzativi in tutto il Paese.🔗 Leggi su Casertanews.it

Il comandante della polizia locale di Cisterna, Raoul De Michelis, è stato nominato componente del Comitato tecnico scientifico della Fondazione Accademia regionale di polizia locale del Lazio.

