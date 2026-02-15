L' ex parlamentare 5 Stelle nel comitato regionale di Più Uno
Marco Rossi, ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, ha deciso di entrare nel nuovo comitato regionale di
È stato ufficialmente costituito il Comitato Regionale di "Più Uno" in Campania, un passo importante nel rafforzamento della presenza del movimento sul territorio. A guidare il nuovo organismo sarà il coordinatore regionale Tommaso Ederoclite, con l'obiettivo di consolidare le attività locali e promuovere una partecipazione civica attiva. Entrano come componenti del Comitato Regionale Giovanni Morfino e l'ex parlamentare casertano Nicola Grimaldi, incaricati di sviluppare le iniziative organizzative e di favorire il dialogo con le realtà locali. La costituzione del Comitato Regionale rientra nella strategia nazionale di Più Uno, che prevede la creazione di Comitati Regionali Organizzativi in tutto il Paese.
Aree interne, svolta nella governance SNAI: Spina nel Comitato di indirizzo regionale
A Napoli si apre una nuova fase nella gestione delle strategie territoriali.
Accademia regionale di polizia locale, il comandante Raoul De Michelis nominato nel Comitato tecnico scientifico
Il comandante della polizia locale di Cisterna, Raoul De Michelis, è stato nominato componente del Comitato tecnico scientifico della Fondazione Accademia regionale di polizia locale del Lazio.
Assolto e prescritto ex parlamentare Pino Galati (Fi), era accusato di distrazione dei fondi comunitari alla Fondazione Calabresi nel mondo. L'ex parlamentare era accusato di due ipotesi di peculato. Un reato è caduto mentre per l'altro, dopo 13 anni, il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato la prescrizione. La Procura aveva chiesto 5 anni
M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «EX POPOLARE DI BARI, TURCO( M5S): IL GOVERNO INTERVENGA PER GARANTIRE RISARCIMENTI» Confidiamo che si passi finalmente dalle parole ai fatti, dichiara il sen. Mario Turco, vicepresidente del M5S e componente della commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche.
Lo dichiara Daniela Morfino parlamentare Movimento 5 Stelle e membro commissione bicamerale di inchiesta sul femminicidio