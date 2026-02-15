Levamisolo Ritiro | Ema blocca farmaci in Ue per rischio grave patologia neurologica alternative disponibili

L’Ema ha deciso di ritirare i farmaci contenenti levamisolo perché sono stati associati a rischi gravi di danni neurologici. La misura riguarda tutti i medicinali disponibili in Europa, dopo che sono emersi casi di effetti collaterali preoccupanti. In molti casi, le persone hanno manifestato sintomi come perdita di sensi e problemi motori, portando alla sospensione immediata dei prodotti. La decisione si basa su nuovi studi che evidenziano i pericoli di questa sostanza. Ora, farmacie e medici devono offrire alternative sicure ai pazienti che usavano il levamisolo.

Allarme Farmaci: Ritirato il Levamisolo in Europa per Rischio di Grave Patologia Neurologica. L'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha ordinato il ritiro immediato dal mercato di tutti i medicinali contenenti levamisolo, un principio attivo ampiamente utilizzato in passato per trattare infezioni parassitarie. La decisione, presa dal Comitato per la sicurezza (Prac) dell'Ema, è motivata dalla scoperta di un rischio, seppur raro, di sviluppare una grave patologia neurologica chiamata leucoencefalopatia. La misura, che interessa tutti i paesi dell'Unione Europea, segna un cambiamento significativo nella gestione delle infestazioni parassitarie e costringe a rivedere i protocolli terapeutici.