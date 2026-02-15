L’Europa della pace e il rischio della deriva antiamericana
L’Europa, desiderosa di pace, si trova di fronte al rischio di una deriva antiamericana, dopo che alcuni commentatori hanno descritto la situazione come una sfida e una frattura tra i due continenti. La tensione cresce mentre l’immagine di Trump come figura aggressiva si fa sempre più presente sui giornali italiani, alimentando un sentimento di contrapposizione tra le due sponde dell’Atlantico. Recentemente, eventi politici e dichiarazioni pubbliche hanno accentuato questa distanza, creando un clima di incertezza tra le nazioni europee.
«Sfida», «Frattura» nei titoli di testa, entusiasmo per la nostra virtuosità europea che ci contrappone agli Stati Uniti: «Un'Europa di pace», dice l'Avvenire e da dietro l'angolo l'immagine bellicistica di Trump. Il coro europeo, si illumina di soddisfazione: la conferenza di Monaco sulla sicurezza basa la ripresa dell'Europa su un vecchio amico: l'antiamericanismo. È legittimo, certo, rifarsela col superbo Vance di un anno fa, che accusò l'Europa di essere viziata e inerte, non lo è però ignorare che Marco Rubio ha rimediato. Ma è la sostanza del discorso europeo attuale che si avventura in calcoli sbagliati circa un'alleanza che invece balena necessaria all'orizzonte.
Un ponte educativo tra Sant’Elia Fiumerapido e Wiatowice nel segno della memoria, della pace e dell’Europa
La scuola di Sant’Elia Fiumerapido ha aperto le porte a una delegazione polacca di Wiatowice, in una due giorni che va oltre il semplice scambio di studenti.
