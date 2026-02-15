Letteratura I primi 25 anni dei ’Poeti della luce’

I ’Poeti della Luce’ festeggiano 25 anni di attività, un traguardo raggiunto grazie alla passione di un gruppo di autori che ha scelto di dedicarsi alla poesia. Nascono nel 1998, quando un semplice incontro tra scrittori si trasforma in un movimento che ogni anno riunisce appassionati e lettori. Da allora, hanno pubblicato numerose raccolte e organizzato eventi che portano la poesia tra le persone.

Poesia in festa per il 25esimo anniversario de ' I Poeti della Luce ', un gruppo che si è formato seguendo l'incanto della poesia e che negli anni si è rafforzato. I Poeti della Luce festeggiano con la presentazione del libretto ' Breve storia ', pagine che raccolgono le opere dei compianti poeti e poetesse che in passato hanno sostenuto il circolo La Luce: Giuseppe Dazzi, Luciana Tesconi, Enzo Marco, Giorgio Parolini, Mauro Gregori e Nicoletta Galli. A ricordarli, sono gli amici del Circolo, dedicando loro aneddoti curiosi, pezzi di vita condivisa. Il libretto, oltre a essere un prezioso 'amarcord' vuole essere anche una testimonianza dell'attività attuale come forte auspicio per un futuro pieno di luce.