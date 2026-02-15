 Lettera di un tifoso immaginario a Carmelo Imbriani a 13 anni dalla sua scomparsa

Il 15 febbraio 2013, Carmelo Imbriani è morto a causa di un linfoma di Hodgkin molto aggressivo, che aveva scoperto poco prima, durante il ritiro del Benevento. Oggi, a 13 anni dalla sua scomparsa, un tifoso immaginario scrive una lettera per ricordarlo. Imbriani, ex capitano e allenatore della squadra, aveva appena 39 anni quando si è spento. La sua battaglia contro la malattia aveva attirato l’attenzione di molti appassionati di calcio e non solo.

Tempo di lettura: 2 minuti Ricorre oggi il 13esimo anniversario della scomparsa di Carmelo Imbriani, ex capitano del Benevento venuto a mancare il 15 febbraio 2013 a causa di un linfoma di Hodgkin estremamente aggressivo, diagnosticato nell’estate 2012 durante il ritiro dei giallorossi dei quali era allenatore insieme a Martinez. Il suo ricordo continua ad essere vivo non solo nel Sannio ma in tutto il mondo del calcio. “ Caro Carmelo, ti scrivo come si farebbe ad un amico lontano perché in fondo non te ne sei mai andato ed una parte di te vive con noi, come canta la Curva Sud. Eri il simbolo di un calcio pulito e tutta l’Italia ti ha sostenuto nella tua battaglia contro quel male che ti ha portato via 13 anni fa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

