Letta rosica Bastoni gioca | il moralismo da SciencePo travolto da Eupalla

Enrico Letta si limita a guardare mentre Bastoni scende in campo, dopo che le critiche di qualche tempo fa avevano messo in discussione la sua scelta di lasciar spazio ai giocatori più giovani. La partita di ieri ha mostrato come il calcio possa svelare le vere dinamiche di potere, con Bastoni che ha dimostrato di saper reggere la pressione e di essere pronto a giocare ruoli importanti.

Dopo Inter-Juve l’ex premier sbrocca su X contro Alessandro Bastoni. Ma il vero contropiede lo firma ancora il calcio, metafora spietata della politica e delle sue rosicate E così a distanza di qualche annetto, e grazie al calcio che è veritiera metafora della politica, possiamo certificare che su Enrico Letta aveva ragione Matteo Renzi, quando gli soffiò Palazzo Chigi con prodigioso contropiede e gli sbatacchiò la campanella come un cartellino rosso sotto il naso triste di bambino imbronciato. Rosicare con moralismo da SciencePo è del politico e anche dell’uomo. Nottetempo sabato, dopo la inequivocabile vittoria dell’Inter sulla Juventus, ha sbroccato con un post su X: “Bastoni non va convocato in Nazionale”, ha scritto come nemmeno un penitenziere dossettiano o una Rosi Bindi nel pallone. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Enrico Letta ha scritto sui social che Bastoni non deve essere convocato in Nazionale, in seguito alla partita tra Inter e Juventus.

Alessandro Bastoni ha scatenato polemiche dopo aver simulato un fallo, portando all’espulsione di Kalulu e attirando l’attenzione di molti.

