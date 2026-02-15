L'esultanza di Bastoni, dopo aver tradito la fiducia degli avversari con un inganno, ha scatenato molte reazioni negative. Bastoni ha esultato con un gesto sprezzante, dimostrando poca rispetto per il fair play. Questo comportamento ha fatto discutere tra gli appassionati, che lo giudicano poco sportivo e dannoso per l’immagine del calcio italiano.

Bastoni si è reso protagonisti di uno dei gesti più squallidi che la storia recente del calcio italiano ricordi. Ha messo in scena una pagliacciata per far espellere Kalulu, difeso solo da Padre Chivu che ieri sera ha gettato la maschera dopo tanti predicozzi ipocriti buoni per i boccaloni. Scrive Guido Vaciago direttore di Tuttosport: L’esultanza di Bastoni non ce la meritavamo. Non se la meritava la Serie A, la cui appetibilità internazionale è già ai minimi termini, povera di campioni, poverissima di stadi e con la credibilità sempre più bassa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’esultanza di Bastoni dopo l’inganno è meschina e diseducativa (Vaciago)

