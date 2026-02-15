L’esultanza di Bastoni dopo l’inganno è meschina e diseducativa Vaciago
L'esultanza di Bastoni, dopo aver tradito la fiducia degli avversari con un inganno, ha scatenato molte reazioni negative. Bastoni ha esultato con un gesto sprezzante, dimostrando poca rispetto per il fair play. Questo comportamento ha fatto discutere tra gli appassionati, che lo giudicano poco sportivo e dannoso per l’immagine del calcio italiano.
Bastoni si è reso protagonisti di uno dei gesti più squallidi che la storia recente del calcio italiano ricordi. Ha messo in scena una pagliacciata per far espellere Kalulu, difeso solo da Padre Chivu che ieri sera ha gettato la maschera dopo tanti predicozzi ipocriti buoni per i boccaloni. Scrive Guido Vaciago direttore di Tuttosport: L’esultanza di Bastoni non ce la meritavamo. Non se la meritava la Serie A, la cui appetibilità internazionale è già ai minimi termini, povera di campioni, poverissima di stadi e con la credibilità sempre più bassa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Derby infuocato: esultanza Bastoni dopo rosso Kalulu al centro di polemiche e insulti social.
Alessandro Bastoni ha suscitato polemiche sui social dopo aver festeggiato con entusiasmo l’espulsione di Pierre Kalulu nel derby di San Siro del 15 febbraio 2026.
Bastoni nella bufera, l’esultanza dopo il rosso a Kalulu scatena i social
Alessandro Bastoni si trova al centro di polemiche sui social dopo l’episodio avvenuto durante il derby di San Siro tra Inter e Juventus.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Alessandro Bastoni è finito al centro di una bufera online dopo Inter-Juve. Nel derby di Serie A di San Siro, il difensore juventino Pierre Kalulu è stato espulso dopo un contrasto con Bastoni.
l'espulsione di kalulu per un episodio di simulazione provoca reazioni durissime, con l'ex giocatore vincent grella che definisce l'arbitro il 'miglior giocatore' dell'inter e denuncia un vantaggio dell'Inter.
L’esultanza di Bastoni dopo aver ingannato l’arbitro, ha preso il posto dell’entrata di Pjanic (Repubblica) Non è da un calciatore di quel livello, e della Nazionale, lucrare un rosso in quel modo e vantarsene pure. Se l'arbitro avesse avuto il Var, sarebbe stato e facebook
Non abbiamo perso "a causa" del giallo/rosso a Kalulu: non sappiamo cosa sarebbe successo, possiamo solo fare supposizioni. Ma sappiamo che l'esultanza di Bastoni e le assurde dichiarazioni di Chivu sono vergognose ed anti-sportive: questo lo possiam x.com