L’esultanza di Bastoni dopo aver ingannato l’arbitro ha preso il posto dell’entrata di Pjanic Repubblica

L'esultanza di Bastoni, che ha ingannato l'arbitro durante la partita tra Inter e Juventus, ha attirato l'attenzione più dell'ingresso di Pjanic in campo. Bastoni ha festeggiato con una scarpa alzata e un gesto plateale, lasciando il segno in un match deciso da una rimonta dell'Inter sul 3-2. La scena ha fatto il giro dei social e resterà impressa come una delle immagini più discusse di questa stagione.

Inter-Juventus 3-2 e soprattutto la sceneggiata di Bastoni sono ormai nella storia del calcio italiano, al pari del gol di Muntari e di quello di Turone. Siamo tra i grandi furti del nostro calcio. Per la serie "gli indimenticabili". E andrà ricordata anche la reazione di Padre Chivu che ha predicato un anno intero e poi alla prova dei fatti ha difeso il proprio calciatore antisportivo come avrebbe fatto chiunque altro. Ovviamente. Bravo lui a prendere per il culo la stampa e il l'opinionismo italiano da sempre molto tenero con gli uomini di Marotta.