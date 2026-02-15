L’escalation dei sabotaggi

Da quotidiano.net 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’ondata di sabotaggi ha causato danni alla linea ferroviaria ad alta velocità tra Roma e Napoli, con cavi bruciati e cunicoli danneggiati tra Salone e Labico. La stessa mattina, sono stati trovati cavi tagliati anche sulla tratta tra Roma e Firenze, tra Tiburtina e Settebagni. Gli atti vandalici hanno interrotto il traffico e costretto a interventi di emergenza.

I danni ai cunicoli e i cavi bruciati sulla linea AV Roma-Napoli tra Salone e Labico. E altri cavi danneggiati più a nord, sulla Roma-Firenze tra Tiburtina e Settebagni. La Procura di Roma indaga sui sabotaggi dell’Alta Velocità: la pista dolosa appare evidente per i ritardi fino a 150 minuti dei treni, recuperati soltanto in serata dopo i rilievi degli investigatori e l’intervento di Rfi, mentre il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, parla di "odiosi atti criminali contro i lavoratori e contro l’Italia" e annuncia l’incremento dei controlli "per stanare questi delinquenti, sperando che nessuno minimizzi o giustifichi gesti criminali che mettono a rischio la vita delle persone". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

l8217escalation dei sabotaggi

© Quotidiano.net - L’escalation dei sabotaggi

“Sabotaggi o non sabotaggi si danneggiano solo le persone così”, le testimonianze dei passeggeri in stazione a Milano

A Milano, i passeggeri si lamentano dei ritardi causati dai recenti sabotaggi sulla linea dell’alta velocità.

Ferrovie italiane nel mirino: sabotaggi a Bologna e Pesaro, indagini per terrorismo e sicurezza dei trasporti.

Le Ferrovie italiane sono di nuovo nel mirino.

MALI TARGETED AS UKRAINE ESCALATES SABOTAGE

Video MALI TARGETED AS UKRAINE ESCALATES SABOTAGE
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: L’escalation dei sabotaggi; Sabotaggio treni, con i passeggeri intrappolati nei vagoni: Questa escalation ora ci terrorizza; Piantedosi: violenze e sabotaggi non vanno minimizzati; Sabotaggi treni, Piantedosi: C’è chi vuole il caos, le opposizioni collaborino per la sicurezza dello Stato.

l escalation dei sabotaggiL’escalation dei sabotaggiI danni ai cunicoli e i cavi bruciati sulla linea AV Roma-Napoli tra Salone e Labico. E altri cavi danneggiati più a nord, sulla Roma-Firenze tra Tiburtina e Settebagni. La Procura di Roma indaga sui ... quotidiano.net

Sabotaggi treni, regia unica degli anarchici. E ora è allerta per SanremoL’obiettivo è sempre lo stesso: generare il caos, destabilizzare. Ottenere il massimo della visibilità sfruttando la risonanza mediatica, nazionale e internazionale, data ... ilmessaggero.it