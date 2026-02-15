L’escalation dei sabotaggi

Un’ondata di sabotaggi ha causato danni alla linea ferroviaria ad alta velocità tra Roma e Napoli, con cavi bruciati e cunicoli danneggiati tra Salone e Labico. La stessa mattina, sono stati trovati cavi tagliati anche sulla tratta tra Roma e Firenze, tra Tiburtina e Settebagni. Gli atti vandalici hanno interrotto il traffico e costretto a interventi di emergenza.

I danni ai cunicoli e i cavi bruciati sulla linea AV Roma-Napoli tra Salone e Labico. E altri cavi danneggiati più a nord, sulla Roma-Firenze tra Tiburtina e Settebagni. La Procura di Roma indaga sui sabotaggi dell'Alta Velocità: la pista dolosa appare evidente per i ritardi fino a 150 minuti dei treni, recuperati soltanto in serata dopo i rilievi degli investigatori e l'intervento di Rfi, mentre il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, parla di "odiosi atti criminali contro i lavoratori e contro l'Italia" e annuncia l'incremento dei controlli "per stanare questi delinquenti, sperando che nessuno minimizzi o giustifichi gesti criminali che mettono a rischio la vita delle persone".