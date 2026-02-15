Leone inizia da Ostia le visite alle parrocchie romane | Non rassegnatevi alla cultura del sopruso
Leone XIV ha deciso di visitare le parrocchie di Roma, iniziando da Ostia, per ribadire il suo rifiuto verso la cultura del sopruso. Durante la sua visita, ha incontrato i fedeli e ha parlato di rispetto e solidarietà, sottolineando l'importanza di difendere i diritti di tutti. È un passo che dimostra il suo impegno diretto con le comunità locali e la volontà di ascoltare le esigenze dei cittadini.
Come promesso, Leone XIV ha ripreso la consuetudine di visitare e celebrare messa nelle parrocchie della Capitale. Era da diversi anni che ai romani mancavano momenti come questo: un sodalizio tra la città e il suo Vescovo a cui tutti i Papi del secondo Novecento hanno sempre tenuto moltissimo, ricambiati dall'affetto dei “loro” concittadini d'adozione. Francesco aveva portato avanti questa tradizione solo all'inizio del pontificato, preferendo negli anni successivi incontrare i parroci delle parrocchie romane, ma senza alcuna celebrazione liturgica alla presenza della gente comune dei vari quartieri. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Papa Leone XIV a Ostia: “Qui la violenza esiste e ferisce, non rassegnatevi alla cultura del sopruso”
Papa Leone XIV si è recato a Ostia e ha parlato chiaramente della violenza presente nella zona, evidenziando come questa continui a causare ferite profonde.
Papa Leone XIV nelle parrocchie romane: il calendario delle visite tra febbraio e marzo
Papa Leone XIV a Ostia: Impariamo la coerenza tra la fede e la vitaE’ Santa Maria Regina Pacis di Ostia Lido, sul litorale romano ed appartenente al settore Sud della Diocesi., la prima parrocchia romana visitata da Papa Leone XIV nel corso del suo pontificato. acistampa.com
Il papa a Ostia: «La mia visita sia fonte di pace». I palloncini a forma di leone, gli striscioni dei bambiniPapa Leone nella parrocchia Santa Maria Regina Pacis. Il pontefice ogni domenica fino a Pasqua visiterà le parrocchie romane ... roma.corriere.it
