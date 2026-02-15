Leone XIV ha deciso di visitare le parrocchie di Roma, iniziando da Ostia, per ribadire il suo rifiuto verso la cultura del sopruso. Durante la sua visita, ha incontrato i fedeli e ha parlato di rispetto e solidarietà, sottolineando l'importanza di difendere i diritti di tutti. È un passo che dimostra il suo impegno diretto con le comunità locali e la volontà di ascoltare le esigenze dei cittadini.

Come promesso, Leone XIV ha ripreso la consuetudine di visitare e celebrare messa nelle parrocchie della Capitale. Era da diversi anni che ai romani mancavano momenti come questo: un sodalizio tra la città e il suo Vescovo a cui tutti i Papi del secondo Novecento hanno sempre tenuto moltissimo, ricambiati dall'affetto dei “loro” concittadini d'adozione. Francesco aveva portato avanti questa tradizione solo all'inizio del pontificato, preferendo negli anni successivi incontrare i parroci delle parrocchie romane, ma senza alcuna celebrazione liturgica alla presenza della gente comune dei vari quartieri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Leone inizia da Ostia le visite alle parrocchie romane: "Non rassegnatevi alla cultura del sopruso"

Papa Leone XIV si è recato a Ostia e ha parlato chiaramente della violenza presente nella zona, evidenziando come questa continui a causare ferite profonde.

Papa Leone XIV avvia un ciclo di visite pastorali nelle parrocchie romane tra febbraio e marzo.

