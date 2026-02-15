Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire fanno festa come negli anni ’90 | storia di un’amicizia che resiste al tempo

Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire si sono ritrovati ieri sera per festeggiare, portando alla memoria i giorni passati sul set e nelle feste di quegli anni. La loro rimpatriata, durata diverse ore, ha attirato l’attenzione dei fan e dei paparazzi, che hanno immortalato momenti di complicità e risate. La serata si è svolta in un locale di Hollywood, dove i due attori hanno condiviso cibo e qualche drink, dimostrando che l’amicizia tra loro resta forte dopo tanti anni.

In un video condiviso online e pubblicato da Deuxmoi, gli amici si scatenano mentre il rapper canta uno dei suoi brani più famosi, No Vaseline. Nelle immagini. Tobey Maguire è in prima fila e segue parola per parola il rapper mentre, appena alle sue spalle, Leonardo DiCaprio balla con energia e si diverte sotto il suo abituale berretto nero. Tra le luci blu e rosse, gli amici sembrano essersi scatenati fino a notte tarda. Storia dell'amicizia tra Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire L'amicizia tra Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire è lunga un trentennio ed è ancora una delle poche certezze nella realtà hollywoodiana. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire fanno festa come negli anni ’90: storia di un’amicizia che resiste al tempo Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire si scatenano al Super Bowl party: il video diventa virale Durante un party legato al Super Bowl, un video ha catturato Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire mentre si divertivano tra amici. Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire ballano scatenati al Super Bowl: il video impazza sui social Durante il Super Bowl, Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire si sono scatenati ballando tra la folla. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Un video (diventato subito virale) fa capire com'è davvero Leo DiCaprio; Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire si scatenano al Super Bowl party: il video diventa virale; Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire fanno festa come negli anni ’90: storia di un’amicizia che resiste al tempo; George Clooney tradito dalla moglie: la sua reazione è incredibile. Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire fanno festa come negli anni ’90: storia di un’amicizia che resiste al tempoUna festa, qualche scatto e subito l’effetto nostalgia: Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire insieme come ai tempi d’oro degli anni ’90. Amici allora, inseparabili oggi ... vanityfair.it Leonardo DiCaprio scatenato al party con l’amico Tobey Maguire: mai visto così!Mentre la fidanzata Vittoria Ceretti portava la bandiera alle Olimpiadi, il divo era a San Francisco a festeggiare a modo suo il Super Bowl. Il video della festa è diventato virale sul web quasi quant ... msn.com Diretto da Alejandro G. Iñárritu, con un Leonardo DiCaprio da Oscar. Revenant - Redivivo torna in Arcadia Cinema dal 2 al 4 Marzo. Prevendite in arrivo, continuate a seguirci facebook