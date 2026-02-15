Leggendaria Brignone Con il suo secondo oro l’Italia eguaglia il record di sempre

Federica Brignone ha portato a casa il suo secondo oro ai Giochi di Milano-Cortina 2026, grazie alla vittoria nel gigante, che le permette di eguagliare il record di medaglie d’oro vinte da un atleta italiano. La sua prestazione, che ha sorpreso molti, ha fatto salire sul podio anche altri concorrenti sorprendenti, dimostrando ancora una volta la sua abilità sulle piste.

Bis d'oro per Federica Brignone: dopo il capolavoro in SuperG, l'azzurra conquista anche il gigante ai Giochi di Milano-Cortina 2026, confermandosi regina della neve italiana e internazionale. Brignone aveva già dominato la prima manche, e nella seconda ha gestito la gara con precisione, chiudendo con 62 centesimi di vantaggio su Sara Hector e Thea Louise Stjernesund, entrambe medaglia d'argento ex aequo. Grande prova di Lara Della Mea, che sfiora il podio piazzandosi quarta a soli 5 centesimi dalla zona medaglia, confermandosi tra le migliori interpreti italiane dello sci alpino. Delusione per Sofia Goggia, che dopo il terzo posto provvisorio nella prima manche scivola al decimo posto finale.