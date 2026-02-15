Leggenda Brignone oro olimpico anche nel gigante | le avversarie si inginocchiano davanti a lei

Federica Brignone ha vinto la medaglia d’oro nello slalom gigante a Cortina, un risultato che lascia senza parole le sue avversarie. La sciatrice valdostana, conosciuta come la Tigre di La Salle, ha dominato la gara con una discesa impeccabile, portando a casa il primo oro olimpico della sua carriera. La sua performance ha sorpreso anche gli spettatori presenti sugli impianti di gara, che hanno assistito a un'esibizione di forza e precisione.

Federica Brignone ha scritto una pagina indimenticabile dello sport italiano. La sciatrice valdostana, soprannominata la Tigre di La Salle, ha conquistato sabato 15 febbraio la medaglia d'oro olimpica nello slalom gigante femminile a Cortina d'Ampezzo, sede delle gare di sci alpino dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. Si tratta della seconda medaglia d'oro per Brignone in questa edizione olimpica, dopo il trionfo nel superG di pochi giorni fa. Un risultato storico che colloca la trentaquattrenne tra le leggende dello sport italiano: è infatti la quarta atleta italiana a vincere due ori individuali nella stessa edizione dei Giochi Olimpici Invernali.