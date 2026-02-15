Legambiente Calabria | Il tempo dei ritardi e delle omissioni è scaduto
Legambiente Calabria denuncia che la regione ha accumulato troppi ritardi e omissioni nella gestione delle emergenze climatiche. Recentemente, tre cicloni si sono abbattuti sulla Calabria in meno di tre settimane, causando allagamenti e danni alle infrastrutture. La mancanza di una pianificazione efficace rende ancora più difficile affrontare queste calamità naturali. La situazione si aggrava anche a causa dell’erosione costiera che avanza rapidamente, minacciando molte zone balneari.
Calabria Sotto Assedio: Tra Cicloni, Erosione e la Lunga Attesa di una Pianificazione Efficace. La Calabria è colpita da una serie di eventi meteorologici estremi senza precedenti, con tre cicloni che si sono susseguiti in meno di venti giorni. Famiglie, imprese e infrastrutture sono a rischio, mentre Legambiente lancia un appello urgente: è tempo di abbandonare gli indugi e affrontare con concretezza la gestione del rischio climatico e la messa in sicurezza del territorio, un’emergenza aggravata da una cementificazione spesso abusiva. Una Spirale di Emergenze: Danni Diffusi e un Territorio Fragile.🔗 Leggi su Ameve.eu
“Il futuro sta arrivando e la crisi climatica rischia di dimostrare sempre più la sua intensità e la sua capacità di impatto distruttivo sui territori: è arrivato, inevitabilmente, il momento della serietà” ha commentato Anna Parretta, presidente di Legambiente Calabria x.com