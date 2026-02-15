Lega suppletive in Veneto | nomine contestate clima di confusione e smentite interne al partito

La Lega ha annunciato le nomine per le elezioni suppletive in Veneto, ma le scelte hanno suscitato molte critiche e smentite all’interno del partito. Diversi membri contestano le nomine fatte, accusando mancanze di trasparenza e coinvolgimento. In alcune zone, i sostenitori si sono riuniti per chiedere spiegazioni e manifestare il loro disaccordo. Questo ha creato un clima di confusione che ha diviso i militanti e complicato le strategie della leadership.

Lega, la Tempesta sulle Suppletive: Tra Nomine, Smentite e un Clima di Confusione in Veneto. La Lega è al centro di una crescente polemica interna riguardante le candidature per le prossime elezioni suppletive in Veneto. Una nota ufficiale, firmata dai vicesegretari Paolo Borchia e Riccardo Barbisan, ha annunciato le candidature di Giulio Centenaro e Alberto Di Rubba, scatenando una reazione immediata e smentite da parte di diversi esponenti del direttivo regionale, che contestano l'effettiva validità delle decisioni prese. La vicenda solleva interrogativi sulla leadership e sui processi decisionali all'interno del partito.