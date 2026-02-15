Le tradizioni nei paesi Dagli Zanni ai ’Moccoli’ Emozioni e divertimento

I personaggi degli Zanni di Pozza e Umito hanno aperto ieri i festeggiamenti del Carnevale in provincia, portando alle strade un'allegria contagiosa e tantissime maschere colorate. La loro presenza ha attirato famiglie e curiosi, che hanno assistito a sfilate e spettacoli tradizionali, creando un’atmosfera vivace e piena di entusiasmo.

Sono stati gli Zanni di Pozza e Umito, ieri, a dare ufficialmente il via ai momenti più attesi del Carnevale in provincia. La pioggia ha costretto a rivedere il programma, ma non è riuscita a fermare la festa. Oggi il clou si vivrà a Comunanza. Dalle 14, infatti, si rinnoverà l'appuntamento con la tradizionale sfilata dei carri e dei gruppi mascherati per le vie del paese. Si parte dalla piazza delle Terme Romane, per poi attraversare via Trieste, via Dante, viale Ascoli, via Pascali e piazza Garibaldi. Parteciperà anche la banda 'La Racchia' di Sarnano. Sempre a Comunanza, altro appuntamento martedì pomeriggio alle 16, al palasport, con il Carnevale dei bambini.