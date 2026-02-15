Il cardinale Matteo Zuppi ha espresso il suo parere sul referendum, suscitando reazioni contrastanti tra i cattolici. Alcuni l'hanno interpretato come un invito a votare No, causando malumori tra i fedeli più vicini alla Chiesa. Diversi credenti criticano la posizione del presidente della Cei, sostenendo che rischia di compromettere il rispetto della dignità umana e di favorire decisioni influenzate da ideologie. La discussione si accende anche sui social, dove molti condividono opinioni opposte e cercano di capire quale sia la scelta giusta.

Dopo la presa di posizione del presidente della Cei cardinale Matteo Zuppi, riguardo il referendum, apparsa a molti come una indicazione per il No, una parte del mondo cattolico ha mugugnato non poco. Non essendo infatti un tema morale, nessuno si aspettava una presa di posizione dal capo dei vescovi italiani ed è forse per riequilibrare che il cardinale Camillo Ruini ha poi rilasciato un'intervista favorevole al Sì. Una sorta di sostegno indiretto al comitato dei "Cattolici per un giusto sì", che dopo quell' intervista ha effettivamente preso vigore.

© Secoloditalia.it - Le ragioni dei cattolici per il Sì: dignità della persona e stop alle sentenze ideologizzate

