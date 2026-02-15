Le prime pagine di oggi

Oggi, Rubio ha parlato a Monaco, portando avanti le sue posizioni sulla crisi in Medio Oriente. L’Italia ha deciso di partecipare come osservatrice al nuovo Consiglio di pace su Gaza, cercando di contribuire alla risoluzione del conflitto. Nel frattempo, si è scoperto che un bambino ha ricevuto un cuore danneggiato durante un trapianto, creando preoccupazione tra i medici.

Il discorso di Rubio a Monaco, l'Italia come osservatrice al Consiglio di pace su Gaza e il caso del bambino a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato Sulle prime pagine dei giornali di oggi si parla molto del discorso fatto dal segretario di Stato statunitense Marco Rubio alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, in Germania. Ci sono anche riferimenti alla decisione di Giorgia Meloni di partecipare come "paese osservatore" al Consiglio di pace per Gaza, il comitato internazionale promosso dal presidente statunitense Donald Trump che dovrebbe gestire la transizione nella Striscia. Su vari giornali nazionali e locali ci sono aggiornamenti sul caso del bambino a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato.