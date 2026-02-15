Le parole possono far male come pietre

Da ilrestodelcarlino.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole di Marco, un insegnante di scuola elementare, hanno ferito uno studente perché sono state usate con cattiveria. La sua frase ha colpito come una pietra, lasciando un segno difficile da dimenticare. Tuttavia, quando vengono usate con attenzione, le parole possono anche aiutare a capire e a migliorare le relazioni tra le persone.

"Le parole, come pietre, possono essere scagliate con forza e ferire nel profondo. Eppure, se scelte con cura e usate per fare del bene, possono diventare uno strumento prezioso per illuminare e smuovere le coscienze, sensibilizzare gli animi e costruire nuove strade verso il rispetto e il cambiamento". Come un filo invisibile, la voce di Teresa Manes è capace di attraversare gli spazi dell’istituto Salvemini, raggiungendo i cuori in ascolto. I cuori dei giovani studenti che ieri mattina si sono ritrovati per vivere un momento di condivisione e confronto, raccogliendo in un silenzio partecipe le riflessioni della mamma di Andrea Spezzacatena, il quindicenne vittima di bullismo che si tolse la vita nel 2012. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

le parole possono far male come pietre

© Ilrestodelcarlino.it - "Le parole possono far male come pietre"

Così le pietre possono riequilibrare la nostra energia: dall'opale al quarzo, per guarire le tensioni e migliorare le relazioni

Le pietre preziose e semipreziose sono da sempre associate a poteri di guarigione e riequilibrio energetico.

Mavi Ferramosca presenta “Le pietre brillanti. Storie di pietre d’inciampo che salvaguardano la memoria”

Il 24 gennaio 2026 alle ore 17:30, presso la Biblioteca Iurlo, Mavi Ferramosca presenta “Le pietre brillanti”, un albo illustrato che raccoglie storie di pietre d’inciampo.

Taranto: Le parole sono pietre

Video Taranto: Le parole sono pietre
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Le parole possono far male come pietre; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Studentesse dedicano un video a Celeste Palmieri: Rigenerare le coscienze è importante; Come se nulla fosse accaduto.