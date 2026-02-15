Le parole di Marco, un insegnante di scuola elementare, hanno ferito uno studente perché sono state usate con cattiveria. La sua frase ha colpito come una pietra, lasciando un segno difficile da dimenticare. Tuttavia, quando vengono usate con attenzione, le parole possono anche aiutare a capire e a migliorare le relazioni tra le persone.

"Le parole, come pietre, possono essere scagliate con forza e ferire nel profondo. Eppure, se scelte con cura e usate per fare del bene, possono diventare uno strumento prezioso per illuminare e smuovere le coscienze, sensibilizzare gli animi e costruire nuove strade verso il rispetto e il cambiamento". Come un filo invisibile, la voce di Teresa Manes è capace di attraversare gli spazi dell’istituto Salvemini, raggiungendo i cuori in ascolto. I cuori dei giovani studenti che ieri mattina si sono ritrovati per vivere un momento di condivisione e confronto, raccogliendo in un silenzio partecipe le riflessioni della mamma di Andrea Spezzacatena, il quindicenne vittima di bullismo che si tolse la vita nel 2012. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Le parole possono far male come pietre"

Le pietre preziose e semipreziose sono da sempre associate a poteri di guarigione e riequilibrio energetico.

Il 24 gennaio 2026 alle ore 17:30, presso la Biblioteca Iurlo, Mavi Ferramosca presenta “Le pietre brillanti”, un albo illustrato che raccoglie storie di pietre d’inciampo.

Taranto: Le parole sono pietre

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.