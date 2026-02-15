Le nuove macchine piacciono? Max | Non è F1 Russell e Kimi | Divertenti Leclerc | Super interessanti

Max ha commentato che le nuove macchine non sono come una Formula 1 vera e propria, spiegando che sono più divertenti secondo Russell e Kimi. Leclerc ha invece detto che le vetture sono molto interessanti da guidare. Dopo i test in Bahrain, i piloti iniziano a parlare delle novità e a condividere le loro impressioni. Alonso ha aggiunto che, nelle curve, il talento dei piloti conta ancora, anche se ora devono risparmiare energia durante le gare.

Max Verstappen ha scagliato il sasso e ha mostrato il pollice verso. Lando Norris lo ha ributtato al mittente ed espresso parere favorevole. Altri piloti con sfumature diverse apprezzano o semplicemente pensano che serva tempo per esprimere un'opinione completa. Di cosa parliamo? Parliamo delle nuove F1, le monoposto che nel 2026 saranno completamente differenti per via del rivoluzionario regolamento tecnico che le ha stravolte rispetto all'ultimo ciclo tecnico iniziato nel 2022. Aerodinamica attiva, niente più effetto suolo, dimensioni e peso ridotti, potenza elettrica triplicata e nuovi carburanti ecosostenibili hanno generato macchine che i piloti hanno scoperto meglio nel corso della settimana nei test in Bahrain.