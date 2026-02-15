Marco Rubio ha criticato la globalizzazione perché, secondo lui, ha causato la perdita di posti di lavoro nelle sue aree di origine, in particolare in Florida. La sua opposizione si concentra sulla necessità di rafforzare i diritti delle nazioni e di proteggere le industrie locali, come quella del gelato Magnum, che sta perdendo popolarità tra i consumatori. Recentemente, molti clienti hanno smesso di comprare il gelato, preferendo alternative più economiche e meno commerciali.

Marco Rubio è la faccia buona del trumpismo, si dice. Good cop, bad cop. La sua critica della globalizzazione e il suo appello a ripristinare i diritti della storia, delle nazioni, dei popoli, delle culture con radici nel passato, ha un’aria pesantemente regressiva e soffre di un’aura greve, come direbbe Cerasa, catastrofista o pessimista. Rubio a Monaco ha però parlato con un tratto di gentilezza metodologica e ha offerto agli antichi partner quell’amicizia che il vice di Trump aveva negato l’anno scorso, riducendo tutto alla decadenza del vecchio mondo comparata all’età dell’oro, da ricavare dal ritorno ai bei tempi che furono. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Le nazioni di Rubio e il gelato Magnum che non ti va più

