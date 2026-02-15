Le indagini colabrodo su Crans-Montana la cauzione di Jessica Moretti è sparita La rabbia degli avvocati | Arrestateli prima che fuggano
Jessica Moretti, coinvolta nell’inchiesta sulla tragedia di Crans-Montana, non ha mai versato la cauzione che le era stata richiesta, secondo quanto riporta Il Messaggero. La somma, necessaria per la sua scarcerazione temporanea, si è volatilizzata, mentre il Tribunale di Sion non ha ancora deciso se autorizzare il rilascio. Gli avvocati alzano la voce: chiedono di intervenire subito, prima che la donna possa fuggire.
Emerge un nuovo elemento controverso nell’inchiesta sulla strage del Constellation di Crans-Montana. Come riporta Il Messaggero, la cauzione prevista per Jessica Morett, indagata insieme al marito Jacques per omicidio plurimo, lesioni e incendio colposi, non è mai stata versata, né il Tribunale di Sion si è più pronunciato sulla questione. Dei 400.000 franchi richiesti dalla procura per entrambi i coniugi proprietari del locale dove la notte di Capodanno sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite, ne sono stati pagati solo 200.000, quelli relativi alla scarcerazione di Jacques, versati da un anonimo amico tramite il legale della difesa Patrick Michoud.🔗 Leggi su Open.online
Crans-Montana, mistero su Jacques e Jessica Moretti: cauzione e avvocati costosi, ma sul conto pochi franchi
A Crans-Montana emergono dubbi sulla cauzione di 200mila franchi versata da un “amico” anonimo per Jacques e Jessica Moretti.
Crans-Montana, un altro giallo su Jessica Moretti: la cauzione non è stata pagata
Jessica Moretti si trova ancora in custodia a Crans-Montana perché non ha versato la cauzione richiesta, secondo quanto hanno comunicato i giudici di Sion.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Le indagini colabrodo su Crans-Montana, la cauzione di Jessica Moretti è sparita. La rabbia degli avvocati: «Arrestateli prima che fuggano»Il tribunale di Sion minimizza sul pericolo che la coppia possa allontanarsi dalla Svizzera. L'ultima beffa sulla già misteriosa cauzione di Jessica Moretti, che non si ritroverebbe più nelle carte de ... open.online
