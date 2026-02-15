Le indagini colabrodo su Crans-Montana la cauzione di Jessica Moretti è sparita La rabbia degli avvocati | Arrestateli prima che fuggano

Jessica Moretti, coinvolta nell’inchiesta sulla tragedia di Crans-Montana, non ha mai versato la cauzione che le era stata richiesta, secondo quanto riporta Il Messaggero. La somma, necessaria per la sua scarcerazione temporanea, si è volatilizzata, mentre il Tribunale di Sion non ha ancora deciso se autorizzare il rilascio. Gli avvocati alzano la voce: chiedono di intervenire subito, prima che la donna possa fuggire.

Emerge un nuovo elemento controverso nell’inchiesta sulla strage del Constellation di Crans-Montana. Come riporta Il Messaggero, la cauzione prevista per Jessica Morett, indagata insieme al marito Jacques per omicidio plurimo, lesioni e incendio colposi, non è mai stata versata, né il Tribunale di Sion si è più pronunciato sulla questione. Dei 400.000 franchi richiesti dalla procura per entrambi i coniugi proprietari del locale dove la notte di Capodanno sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite, ne sono stati pagati solo 200.000, quelli relativi alla scarcerazione di Jacques, versati da un anonimo amico tramite il legale della difesa Patrick Michoud.🔗 Leggi su Open.online

A Crans-Montana emergono dubbi sulla cauzione di 200mila franchi versata da un “amico” anonimo per Jacques e Jessica Moretti.

Jessica Moretti si trova ancora in custodia a Crans-Montana perché non ha versato la cauzione richiesta, secondo quanto hanno comunicato i giudici di Sion.

