Le Iene Show | anticipazioni servizi e scherzi di oggi 15 febbraio 2026

Le Iene Show torna questa sera, domenica 15 febbraio 2026, alle 21,20 su Italia 1, dopo che le riprese di alcuni servizi sono state interrotte da un improvviso guasto tecnico. La conduttrice Veronica Gentili guiderà il pubblico attraverso nuovi servizi, scherzi e interviste, mentre i produttori promettono sorprese inaspettate. La puntata si preannuncia ricca di momenti divertenti e colpi di scena, con alcune inchieste che coinvolgono direttamente cittadini e personaggi pubblici.

Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 15 febbraio. Questa sera, domenica 15 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest'anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 15 febbraio. Anticipazioni. Nella puntata di oggi, domenica 15 febbraio 2026, Le Iene Show torna a occuparsi del delitto di Garlasco. Parteciperà al programma al programma anche il giudice Stefano Vitelli, che nel 2009 assolse primo grado Alberto Stasi: insieme a Giuseppe Legato, Vitelli ha scritto il libro "Il ragionevole dubbio di Garlasco".

Questa sera su Italia 1 va in onda una nuova puntata di Le Iene Show, condotta da Veronica Gentili.

