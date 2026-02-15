Le donne delle nevi dominano in video

Federica Brignone e Francesca Lollobrigida hanno conquistato l’attenzione durante le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, a causa delle loro vittorie eccezionali. La prima ha portato a casa l’oro nel Super G, mentre la seconda si è assicurata il primo posto nei 5000 metri di pattinaggio di velocità. Queste donne delle nevi hanno fatto registrare ascolti record nel programma

Vi proponiamo Tele.raccomando, la rubrica del piccolo schermo di Klaus Davi CHI SALE (Olimpiadi Invernali) Ascolti calcistici giovedì per le due nostre protagoniste alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026: Federica Brignone, medaglia d'oro nel Super G, e Francesca Lollobrigida, oro nei 5000 metri di pattinaggio di velocità. Boom per Rai 2 che con Brignone nella fascia del mezzogiorno ha sfiorato 2,5 milioni di spettatori col 27.1% di share mentre nel tardo pomeriggio con Lollobrigida ha superato 2,4 milioni di teste col 22.5% di share. Picchi superiori al 30% di share anche durante le premiazioni con l'inno nazionale.