Le conferenze di A Compagna | La città di Luna e la sua storia millenaria tra mare e marmo

A Compagna organizza una conferenza il 17 febbraio per raccontare la storia millenaria di Luna, una città tra mare e marmo, dopo che il gruppo ha promosso eventi simili per oltre cinquant’anni. La riunione si terrà alle 17 nell’Aula 1B di Stradone di Sant’Agostino, portando in evidenza i dettagli sulla lunga tradizione del luogo e le sue caratteristiche uniche.

Martedì 17 febbraio alle ore 17 nell'Aula 1B, Stradone di Sant'Agostino, A Compagna, nell'ambito del ciclo di conferenze che l'antico sodalizio cura da oltre cinquant'anni, promuove il XVII appuntamento del ciclo 2025-2026. Marcella Mancusi presenta: "La città di Luna e la sua storia millenaria tra mare e marmo". Ingresso libero. La conferenza si pone l'obiettivo di presentare la lunga storia della città romana di Luna che, fondata nel 177 a.