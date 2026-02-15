Le accuse di business in curva e la replica porcherie | che succede tra gli ultras di Cesena Brescia e Milan
Gli ultras di Brescia hanno accusato gli ultras del Cesena di aver trasformato il settore in una zona di
I motivi della rottura dello storico gemellaggio tra bresciani e cesenati, alcuni gruppi storici avrebbero preso le distanze. La vicenda partita dal 'volantino della discordia' Che succede in curva? La domanda sorge spontanea dopo il criptico comunicato degli ultras del Brescia che hanno rotto l'inossidabile gemellaggio con gli ultras del Cesena. Si materializza un ‘triangolo’ calcistico che coinvolge anche la curva del Milan. "La Curva Nord Brescia comunica con dispiacere l’interruzione del gemellaggio con la Curva Mare di Cesena per divergenze incolmabili tra i due direttivi sorte nell’ultimo periodo in merito ad un volantino firmato da quest’ultima”: queste le poche righe scritte che metterebbero fine ad una amicizia durata oltre 40 anni tra le due tifoserie organizzate, quella romagnola e quella lombarda.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Ultras, fine di un'era? La Curva Nord del Brescia: "Si interrompe il gemellaggio con la Curva Mare del Cesena"
La Curva Nord del Brescia ha annunciato la fine del gemellaggio con la Curva Mare del Cesena, spiegando che la rottura deriva da divergenze irreparabili tra i due gruppi, nate soprattutto dopo la diffusione di un volantino firmato dalla curva cesenate.
Il giudice: “L’Inter in un rapporto di sudditanza con gli ultras, la Curva del Milan guadagnava 100mila euro l’anno coi biglietti”
Le motivazioni della sentenza ultras a Milano rivelano come l’Inter fosse in un rapporto di sudditanza con gli ultras, con la Curva del Milan che guadagnava 100mila euro all’anno dai biglietti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
