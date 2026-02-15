Il Bloober Team annuncia ufficialmente Layers of Fear 3, portando avanti una saga horror psicologica che ha segnato la sua carriera. La decisione arriva a dieci anni dal primo capitolo, e questa volta il team torna nel luogo che ha ispirato la serie, promettendo nuove atmosfere e inquietanti sorprese.

A dieci anni dalla nascita della saga horror psicologica che ha definito la sua identità, Bloober Team torna ufficialmente dove tutto è iniziato: Layers of Fear 3 è realtà. L’annuncio è arrivato durante una diretta celebrativa per il decimo anniversario della serie, sorprendendo parte del pubblico che si aspettava un progetto diverso. Dopo settimane di teaser e speculazioni, il nuovo capitolo è stato svelato con un trailer inquietante e l’apertura del sito ufficiale. Nessuna finestra di lancio è stata ancora comunicata, ma l’attesa è già altissima. L’evento speciale su YouTube, intitolato “Layers of Fear Special Event 10th Anniversary”, si è aperto con un video dal tono poetico, progressivamente sempre più disturbante, in pieno stile della serie. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Layers of Fear 3 è stato annunciato ufficialmente da Bloober Team

Bloober Team ha aperto un sito teaser con un countdown, generando attese tra gli appassionati di horror.

