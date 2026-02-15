Layers of Fear 3 è stato annunciato ufficialmente da Bloober Team
Il Bloober Team annuncia ufficialmente Layers of Fear 3, portando avanti una saga horror psicologica che ha segnato la sua carriera. La decisione arriva a dieci anni dal primo capitolo, e questa volta il team torna nel luogo che ha ispirato la serie, promettendo nuove atmosfere e inquietanti sorprese.
A dieci anni dalla nascita della saga horror psicologica che ha definito la sua identità, Bloober Team torna ufficialmente dove tutto è iniziato: Layers of Fear 3 è realtà. L’annuncio è arrivato durante una diretta celebrativa per il decimo anniversario della serie, sorprendendo parte del pubblico che si aspettava un progetto diverso. Dopo settimane di teaser e speculazioni, il nuovo capitolo è stato svelato con un trailer inquietante e l’apertura del sito ufficiale. Nessuna finestra di lancio è stata ancora comunicata, ma l’attesa è già altissima. L’evento speciale su YouTube, intitolato “Layers of Fear Special Event 10th Anniversary”, si è aperto con un video dal tono poetico, progressivamente sempre più disturbante, in pieno stile della serie. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Bloober Team apre un sito teaser con un countdown: verrà annunciato un nuovo gioco?
Bloober Team ha aperto un sito teaser con un countdown, generando attese tra gli appassionati di horror.
Layers of Fear 3 - The Sick Rose special announcementLayers of Fear 3 is coming soon...stay tuned! Exactly ten years was the moment that defined Bloober Team as a horror game studio, to celebrate this moment we’re bringing you this special showcase! msn.com
Silent Hill 2 Remake o Layers of Fear 3? Bloober Team lancia indizi con un'immagineMentre in rete si continua a discutere dell'ultima immagine leak di Silent Hill 2 Remake, Bloober Team solletica la curiosità dei fan di avventure horror con un'immagine che suggerisce l'arrivo di ... everyeye.it
Il CEO di Bloober Team ha affermato che il recente e misterioso countdown non è legato ad un remake di Rule of Rose. (Trovate il link della notizia nel primo commento) facebook
Il CEO di Bloober Team, Piotr Babieno, afferma che la misteriosa pagina del conto alla rovescia "non si riferisce sicuramente a nessun remake", smentendo così le voci su Rule of Rose. Cosa pensi succederà x.com