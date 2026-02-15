L’avversario Cassani | Partita importante Hanno una rosa di grande valore

Il tecnico Cassani ha sottolineato che il Carpi affronta il Perugia per cercare di interrompere una serie di sconfitte consecutive, perché sa che questa partita può fare la differenza nella corsa alla salvezza. La squadra umbra, con una rosa di giocatori di valore, rappresenta un avversario difficile da affrontare. Cassani ha detto che si tratta di un confronto molto importante, perché entrambe le squadre stanno lottando per evitare la retrocessione e vogliono ottenere punti pesanti. La partita si gioca in un momento di grande tensione, con i biancorossi decisi a cambiare rotta.

Il Carpi a Perugia a caccia di riscatto dopo una lunga striscia di risultati negativi. "Incontriamo una squadra che come noi lotta per la salvezza – spiega alla vigilia il tecnico Cassani –, Sarà una partita molto importante. Dobbiamo salvare le cose buone fatte con l'Arezzo, ma dobbiamo migliorare sul piano della concretezza, perché stiamo creando ma sprechiamo tanto". Sull'avversario, l'allenatore del Carpi spiega. " Il Perugia è una squadra che ha fatto un ottimo mercato di riparazione, ha inserito giocatori molto importanti, la rosa non rispecchia la classifica, ma le stagioni spesso possono non essere in linea con rosa e aspettative.