I manager si sono riuniti all'Auditorium di Illumia per discutere di lavoro, talenti e imprese, a causa delle sfide legate alla sostenibilità e al capitale umano. Durante l'incontro, hanno condiviso esperienze e strategie per affrontare le nuove esigenze del mercato. Un esempio concreto è stata la presentazione di progetti innovativi per valorizzare le competenze dei dipendenti all’interno delle aziende.

Sostenibilità e capitale umano sono stati i temi al centro del convegno ’Relazioni sostenbili. Imprese e persone, valori e futuro condiviso’ che si è svolto qualche giorno fa all’Auditorium di Illumia in via de’ Carracci. All’incontro, organizzato dal Ceo di Blulend, Davide Galletti, hanno partecipato i manager di alcuni tra i gruppi più importanti del territorio emiliano-romagnolo, impegnati in due tavole rotonde nelle quali si è discusso di come sia fondamentale, in un mercato del lavoro sempre più difficile e competitivo, non tanto attrarre talenti e competenze, quanto trattenerli con i giusti strumenti, in un mix che va dagli accordi più avanzati di welfare aziendale fino agli accordi e ai patti con valore legale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lavoro, talenti e imprese. I manager a confronto

A Foggia si è tenuto il primo incontro ufficiale tra Cna Foggia e i consiglieri regionali eletti, focalizzato sulle sfide e opportunità delle piccole e medie imprese e dell’artigianato nella provincia, in vista dell’applicazione della nuova legge regionale di settore.

LE NOSTRE IMPRESE INTERNAZIONALI - 14/11/2025

